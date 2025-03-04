شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وزير الخارجية الاميركي يصدر بيانا شديد اللهجة ضد الحوثيين "النص" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن وزير الخارجية الأميركية، ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، عن تصنيف جماعة الحوثي، منظمة إرهابية أجنبية، في خطوة تَنفّذ أحد الوعود الأولى التي قطعها الرئيس دونالد ترمب منذ توليه منصبه.

وقال روبيو في بيان نشر على موقع الخارجية الاميركية، إن "أنشطة الحوثيين تشكل تهديدًا لأمن المدنيين والموظفين الأميركيين في منطقة الشرق الأوسط، كما تعرض سلامة شركائنا الإقليميين واستقرار التجارة البحرية العالمية للخطر"، وفقًا للأمر التنفيذي 14175 الصادر عن الرئيس ترمب.

وأشار البيان إلى أن الحوثيين شنّوا منذ عام 2023 مئات الهجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، بالإضافة إلى استهدافهم للقوات الأميركية التي تدافع عن حرية الملاحة والشركاء الإقليميين.

ولفت البيان إلى أن الجماعة امتنعت عن استهداف السفن التي ترفع العلم الصيني، بينما استهدفت السفن الأميركية والحليفة.

وأكدت واشنطن أنها "لن تتسامح مع أي دولة تتعامل مع منظمات إرهابية مثل الحوثيين تحت غطاء الأنشطة التجارية المشروعة"، مشددة على أن هذه الخطوة "تعكس التزام إدارة ترامب بحماية المصالح الأمنية الأميركية وسلامة المواطنين، كما تسهم في الحد من الدعم الذي تتلقاه الجماعات الإرهابية".

وكان وزير الخارجية الأميركي قد أكد يوم الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، على ضرورة وقف "الهجمات غير المشروعة" التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر والممرات البحرية المجاورة.

ووفقًا للمتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، فقد أعرب السناتور ماركو روبيو عن شكره لسلطنة عمان على "دورها الحاسم" في تسهيل الإفراج عن طاقم السفينة MV Galaxy Leader، الذين احتجزهم الحوثيون لأكثر من عام.