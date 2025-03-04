شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر: ديربي مدريد في أبطال أوروبا لحظة بلحظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - a href="https://www.kooora.com/?m=2684703&stats=play">https://www.kooora.com/?m=2684703&stats=playزوار موقع كووورة الكرام تابعوا معنا لحظة بلحطة، مواجهة ريال مدريد مع ضيفه وجاره أتلتيكو مدريد، والتي تقام على معقل الملكي سانتياجو برنابيو، ضمن لقاء الذهاب لدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا

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