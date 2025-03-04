شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان سار بشأن الرواتب المتوقفة لسنوات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ر اعلان رسمي سار ومبهج بشأن الرواتب المتوقفة منذ سنوات والمستحقة لموظفي الدولة بمختلف قطاعات الخدمة العامة المدنية والعسكرية، وبدء جدولة صرفها، وتحويل تعزيزاتها المالية وموعد صرف اول دفعة من رواتب الموظفين المتوقفة، بواقع رواتب ثلاثة اشهر. جاء هذا في تعميم اصدرته وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في الحكومة اليمنية المعترف بها، على لسان مصدر مسؤول في الوزارة بتاريخ (3 مارس)، يؤكد تحويل مخصصات المالية لصرف رواتب الموظفين المبعدين قسرا من وظائفهم في المحافظات الجنوبية. وصرح المصدر المسؤول بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات: بـ "بدء صرف مرتبات الموظفين المبعدين قسرا المشمولين بقرارات اللجنة الرئاسية (4-7-8)". وقال: "سيتم الصرف عبر بنك عدن الاسلامي للتمويل الاصغر للمبعدين قسرا المشمولين بالقرار رقم 7". مضيفا: إنه سيتم ايضا صرف مرتبات "المتظلمين من المتقاعدين المشمولين بالقرار رقم (4 و8) عبر بنك الشمول للتمويل الاصغر الاسلامي، ابتداء من يوم الاثنين الموافق (3 مارس)، ونهيب بالمشمولين بالاستحقاق التوجه الى هذه البنوك لاستلام مستحقاتهم". شاهد

كانت هذه تفاصيل خبر اعلان سار بشأن الرواتب المتوقفة لسنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.