شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج النصر هذا الموسم عندما يغيب رونالدو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شف إحصائيات النصر هذا الموسم عن تأثر الفريق بشكل واضح في غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو . فخلال المباريات التي غاب عنها الدون، حقق العالمي فوزاً وحيداً، مقابل هزيمة واحدة و4 تعادلات. هذه الأرقام تؤكد الدور المحوري الذي يلعبه رونالدو في فريق النصر، حيث يعاني الفريق في تحقيق الانتصارات بغيابه. وتبرز هذه الإحصائيات أهمية وجود النجم البرتغالي في تشكيلة الفريق، خاصة في المباريات المهمة والحاسمة.

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