شكرا لقرائتكم خبر عن لتجنُّب الانتفاخ في رمضان.. مستشفى حراء العام ينصح باتباع هذه العادات الغذائية الصحية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - َّم مستشفى حراء العام مجموعة من النصائح الطبية لتجنُّب الشعور بالانتفاخ خلال شهر رمضان، مشدداً على أهمية اتباع عادات غذائية صحية للحفاظ على راحة الجهاز الهضمي بعد الإفطار. وتضمنت التوصيات ضرورة ممارسة التمارين الرياضية بعد الإفطار، والإقلاع عن التدخين وتقليل استهلاك الكافيين الموجود في الشاي والقهوة، لما له من تأثيرٍ على الجهاز الهضمي. كما نصح المستشفى بتناول المشروبات الدافئة، مثل: الزنجبيل والشاي بالنعناع، والتي تساعد على تهدئة المعدة وتخفيف الانتفاخ. وأكّدت التوجيهات أهمية شرب الماء تدريجياً وتجنُّب الإفراط فيه، لتفادي اضطرابات الجهاز الهضمي، وتحسين عملية الهضم خلال الشهر الفضيل

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