شكرا لقرائتكم خبر عن شيطان السرطان".. دراسة: علاقة قوية بين السكر المضاف والملح الزائد والمرض الخطير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رئيسية لحظة بلحظة محليات العالم حياتنا محطات رياضة سياحة أعمال تقنية سيارات ميديا مقالات حياتنا "شيطان السرطان".. دراسة: علاقة قوية بين السكر المضاف والملح الزائد والمرض الخطير "شيطان السرطان".. دراسة: علاقة قوية بين السكر المضاف والملح الزائد والمرض الخطير أيمن حسن أيمن حسن تم النشر في: 04 مارس 2025, 1:35 مساءً انضم إلى قناتنا على واتساب كشفت دراسة جديدة في البرازيل إلى أن المواد السكرية في الأغذية المعالجة هي "الشيطان" في العلاقة بين سرطان المعدة والنظام الغذائي غير الصحي، في حين وجد أن الملح يزيد من خطر الإصابة بأورام الجهاز الهضمي لدى الأشخاص الذين لديهم عادات تعد صحية. نظرة أعمق في الأنظمة الغذائية وحسب الدراسة التي نشرتها دورية "BMC Medicine" المعنية بالأبحاث الطبية، تتناول معظم الدراسات علاقة الأطعمة الفردية بالسرطان، مثل "هل تناول البروكلي يمنع السرطان؟" لكن هذه الدراسة اتخذت نهجاً مختلفاً، حيث بحث الدارسون تأثير أنماط الأكل الإجمالية، وليس فقط الأطعمة الفردية، على خطر الإصابة بسرطان المعدة. حللت الدراسة بيانات عيّنة كبيرة من الأفراد في أربع مدن برازيلية، حيث سجّلت مستويات منخفضة ومرتفعة من معدلات الإصابة بالسرطان. وفي المجموع، شمل التحليل 1751 مشاركاً. وقد سأل الباحثون المشاركين عن أنظمتهم الغذائية باستخدام استبيان مكوّن من 130 عنصراً غذائياً، ثم قاموا بتحديد أنماط الأكل الشائعة. التغذية.. صحية وغير صحية وحسب موقع "نيوترشن انسايت" للتغذية، حدّدت الدراسة نمطاً غذائياً غير صحي على أنه نمط يحتوي على نسبة عالية من اللحوم المصنّعة والمشروبات الغازية الغنية بالسكر والوجبات السريعة. وعلى العكس من ذلك، تم تحديد الأنماط الصحية على أنها أنظمة غذائية غنية بالفواكه والخضراوات ومنخفضة الصوديوم. وحذّرت الدراسة من مخاطر الانسياق في تناول أنماط الغذاء غير الصحية، مثل الإكثار من اللحوم المصنّعة والوجبات السريعة والمشروبات المحلاة بالسكر، وأكّدت أهمية انتهاج أنماط غذاء صحية من خلال الإكثار من الخضراوات والفواكه وتقليل كمية الصوديوم في الطعام. السكر المضاف والملح الزائد.. والسرطان وجد العلماء أن السكريات المضافة إلى الأطعمة المصنّعة تسهم بنسبة تراوح بين 7 و21% في زيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة. وتشير الدراسة بقوة إلى أن الصوديوم عامل خطر يؤثر بشكل مباشر في الإصابة بالسرطان. ووجدت الدراسة أن الإفراط في تناول الملح له تأثيراتٌ ضارّة على الغشاء المخاطي في المعدة، فزيادة تناول الصوديوم يمكن أن تسبّب التهاب المعدة الضموري والتنسج، والمضاعفات الناتجة من تهيُّج الغشاء المخاطي في المعدة المزمن، مما يؤدي إلى السرطان". الصحة العالمية: استهلاك السكر والملح وتوصي منظمة الصحة العالمية بأن يكون تناول الصوديوم أقل من جرامَيْن يومياً؛ أي ما يعادل خمس ملاعق صغيرة من الملح. بالنسبة للسكر المضاف، يجب أن يكون الحد الأقصى للاستهلاك 10% من السعرات الحرارية التي يحصل عليها الشخص يومياً. على سبيل المثال، في نظام غذائي يحتوي على 2000 سعر حراري، يجب أن تكون النسبة 50 جراماً من السكر يومياً، أو ما يصل إلى عشر ملاعق صغيرة. ودعا الباحثون إلى طرح برامج ومبادرات صحية للترويج لاختيارات الغذاء الصحية التي تشجع على تقليل استهلاك السكر والملح بهدف الحد من معدلات الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي بشكلٍ عام.

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