شكرا لقرائتكم خبر عن فورسبيرج: تأثير ميسي جنوني.. وأحلم بقيادة السويد للمونديال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تطلع النجم السويدي إميل فورسبيرج لتعويض غياب منتخب بلاده عن بطولة كأس العالم لكرة القدم الأخيرة، التي أقيمت في قطر عام 2022، معربًا عن طموحاته في المونديال ومتحدثا عن التأثير الكبير الذي أحدثه الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي في كرة القدم الأمريكية. وفي مدينة نيويورك التي لا تنام، يمكن لفورسبيرج الحلم، ففي موسمه الأول، قاد لاعب الوسط المخضرم، نيويورك ريد بولز لنهائي كأس الدوري الأمريكي، حيث خسروا بصعوبة أمام لوس أنجلوس جالاكسي. ويسعى فورسبيرج، 33 عامًا، الآن لتحقيق حلم أكبر؛ حيث اللعب في مونديال 2026، الذي سيقام بملعب نيويورك نيو جيرسي، ويتذكر اللاعب الدولي هدفه التاريخي ضد سويسرا بمونديال روسيا 2018، الذي قاد السويد لدور الثمانية في كأس العالم لأول مرة منذ عام ويرى فورسبيرج، الذي يعيش في الولايات المتحدة، أن استضافة بلده الثاني المونديال المقبل، بالاشتراك مع المكسيك وكندا، ستكون فرصة تاريخية للبلاد، مشددًا على أن النهائي في نيويورك نيو جيرسي، سيكون حدثًا لا يُنسى. ويتواجد المنتخب السويدي في المجموعة الثانية للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026 برفقة منتخبات سويسرا، وسلوفينيا، وكوسوفو، علمًا أن المتصدر سوف يصعد مباشرة للنهائيات، فيما يتعين على الوصيف خوض الملحق المؤهل للبطولة. وصرح فورسبيرج: "مونديال 2026 سيشكل حدثا رياضيا استثنائيا بكل المقاييس. آمل بشدة أن يتمكن المنتخب السويدي من التأهل والمشاركة في البطولة المذهلة، والتي ستقام في 3 دول مختلفة، ما سيضفي عليها طابعًا فريدًا. أنا على ثقة تامة بأن هذه النسخة من كأس العالم ستكون حدثا لا يُنسى، وستترك بصمة خالدة في تاريخ كرة القدم". وأضاف نجم منتخب السويد: "سيكون اللعب في كأس العالم بموطن فريقي أمرًا مدهشًا، ومن الرائع أن نحقق حلما كهذا. لكن قبل كل شيء، يتعين علينا التأهل". وأوضح فورسبيرج: "أرى أن مونديال 2026 سيكون حدثا رياضيا استثنائيا بكل المقاييس، وسيكون له تأثير عميق على الأجيال المقبلة. أتخيل كيف سيُلهم الأطفال الصغار، ويُحفزهم على السعي لتحقيق أحلامهم في عالم كرة القدم". وتابع "تخيل أنهم سيتمكنون من مشاهدة نجومهم المفضلين عن قرب، وأن يعيشوا أجواء البطولة الحماسية، وأن يقعوا في حب هذه الرياضة الساحرة". وشدد "استضافة البطولة في 3 دول مختلفة، ومشاركة جماهير من جميع أنحاء العالم، سيخلق أجواءً عائلية فريدة من نوعها. سيكون هذا المونديال بمثابة احتفالية عالمية، تجمع بين الثقافات والشعوب، وتُرسخ قيم التسامح والوحدة. أنا على ثقة تامة بأن كأس العالم 2026 سيكون واحدًا من أفضل البطولات على الإطلاق، وسيترُك إرثًا رياضيًا وثقافيًا لا يُنسى". وأشار "أعتقد أنه من المدهش أن يقام النهائي في نيويورك. وخاصة في ملعب نيويورك، نيو جيرسي، ولكن بشكل عام، إنه ملعب رائع، والمباراة النهائية ستكون مذهلة. ستترك بصمة كبيرة على القارة، وسيشعر الجميع بالفخر بها. بالطبع، سيكون من المذهل أن تقام مثل هذه المباراة في نيو جيرسي". وتطرق فورسبيرج للحديث عن تأثير ميسي على كرة القدم الأمريكية، بعد انضمامه لفريق إنتر ميامي، حيث قال "إنه أعظم لاعب على الإطلاق، لذا فإن تأثيره بقدومه للولايات المتحدة، ولعبه في الدوري الأمريكي كان جنونيا". وأتم فورسبيرج تصريحاته قائلاً: "الجميع سعداء بميسي، وقبل كل شيء، هو سعيد باللعب هنا، لكن التأثير الذي أحدثه في جميع أنحاء العالم لا يصدق، ويمكنك أن ترى ذلك في كل مكان تذهب إليه، حيث توجد قمصانه في كل مكان".

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