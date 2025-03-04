شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة إعلامي يمني شهير..الاسم والصورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دت الساحة الإعلامية اليمنية أحد أبرز أصواتها برحيل الإعلامي سنان بن نعم، الذي كان علامة فارقة في المشهد الإعلامي بمحافظة أبين واليمن عمومًا. حيث عرف الفقيد بإسهاماته البارزة في تسليط الضوء على القضايا الإنسانية والمجتمعية، وكان صوته المميز يصدح عبر إذاعة أبين لينقل هموم المواطنين ويعبر عن قضاياهم. و عمل بن نعم لسنوات في الحقل الإعلامي، حيث ترك بصمة واضحة من خلال برامجه وتقاريره التي لامست هموم الناس، وكان مثالًا للصحفي الملتزم برسالة الإعلام الهادف. وقد شكلت وفاته خسارة كبيرة للإعلام اليمني، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. اعلامي،ابين،اليمن

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