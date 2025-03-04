شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قناة عبرية تفاجئ الجميع وتكشف عن الطريقة الوحيدة لإنهاء خطر وتهديدات الحوثيين لإسرائيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �شرت القناة "12"العبرية تقريرا كشفت من خلاله عن معلومات استخباراتية حصلت عليها إسرائيل حول أفضل الطرق لإنهاء تهديدات جماعة الحوثي آخر أذرع إيران في المنطقة .

وأكد التقرير ان مصادر وثيقة الاطلاع على التكوينات الداخلية لجماعة الحوثي أفادت بأن أفضل الطرق لتدمير الجماعة التي تعد الذراع العسكري الأخير لإيران في المنطقة والتي تسيطر على جنوب البحر الأحمر وتمثل تهديدا مباشرا لإسرائيل تتمثل في استهداف زعيم الجماعة "عبد الملك الحوثي" على غرار ما تم مع الأمين العام لحزب الله اللبناني "حسن نصر الله".

وأشار التقرير إلى ان اغتيال زعيم الحوثيين سيتسبب في تدمير جماعته كون الحوثي وهي الطريقة الأكثر تأثيرا من القصف الجوي لمواقع عسكرية تابعة للحوثيين هو الشخصية الوحيدة التي تنفرد بالقرار في جماعته وبالرغم من امتلاك الأخيرة لمجلس سياسي الا ان هذا المجلس ليس لديه أي تأثير ولا يتم الرجوع إليه من قبل زعيم الجماعة وهو أشبه بمجلس "صوري" لا يمتلك اي صلاحيات تذكر .

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