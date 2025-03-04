شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلان عن قرار حكومي عاجل بشأن مرتبات مارس 2025"مفاجأة للموظفين" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الموظفين بمناسبة شهر رمضان المبارك، أعلنت الحكومة عن صرف مرتبات شهر مارس 2025 لجميع العاملين بالدولة، بما يشمل الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب الكوادر الخاصة، وذلك في إطار خطة وزارة المالية لضمان انتظام صرف الرواتب وتعزيز الاستقرار المالي للموظفين.

مواعيد صرف مرتبات مارس 2025

بحسب تقرير صادر عن وزارة المالية، سيتم صرف المرتبات على مدار خمسة أيام متتالية، بداية من يوم الأحد 23 مارس 2025 وحتى يوم الخميس 27 مارس 2025، ويشمل الصرف جميع العاملين في:

الوزارات والمؤسسات الحكومية

الهيئات المستقلة والاقتصادية والخدمية

الجهات التابعة للحكومة، التي تتجاوز 57 وزارة وهيئة

وتأتي هذه الخطوة لتنظيم عملية الصرف وتجنب التكدس والضغط على البنوك وماكينات الصراف الآلي، مما يسهل على الموظفين الحصول على مستحقاتهم بسهولة ودون تأخير.

سبب تبكير صرف مرتبات مارس

قررت وزارة المالية تبكير صرف المرتبات لهذا الشهر استجابةً لاحتياجات الموظفين المالية المتزايدة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث تزداد المصاريف الأسرية والالتزامات المعيشية.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى دعم الاستقرار المالي للموظفين وتحسين جودة حياتهم، بما يتماشى مع سياسة الحكومة الرامية إلى تيسير حياة المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.

آلية منظمة للصرف لتجنب الازدحام

أكدت وزارة المالية أنها وضعت آلية دقيقة ومنظمة تضمن صرف المرتبات بسلاسة وانتظام، مما يساعد على:

تخفيف الضغط على البنوك وأماكن الصرف

تفادي حدوث ازدحام أمام ماكينات الصراف الآلي

ضمان حصول الموظفين على مستحقاتهم في الوقت المحدد دون تأخير

ويُذكر أن صرف المرتبات سيتم من خلال ماكينات الصراف الآلي والبنوك المختلفة، وفقًا للجدولة الزمنية التي تم الإعلان عنها، لضمان توزيع الرواتب بطريقة أكثر مرونة وانسيابية.

دعم حكومي لتعزيز الاستقرار المالي

يأتي قرار تبكير صرف المرتبات في إطار توجه الحكومة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تقديم تسهيلات تساعد الموظفين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة خلال المواسم التي تتطلب زيادة الإنفاق مثل شهر رمضان المبارك.

وأكدت وزارة المالية التزامها الكامل بتوفير كافة التسهيلات لضمان حصول الموظفين على رواتبهم بأمان وسرعة، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة المالية ودعم الفئات العاملة.