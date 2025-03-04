شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة...تعرض ابنة قاضي محكمة بارز لاعتداء مرعب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �قدم مجهولون بالاعتداء على ابنة قاضي بمحكمة تعز

وبحسب ناشطون فان مجهولين قاموا بالاعتداء بالضرب على ابنة القاضي محكد سعيد الشامي بتعز.

ولم تعرف اسباب الاعتداء على ابنة القاضي الشامي وعن الجهة التي تقف خلف هذا الاعتداء.

وطالب ناشطون الجهات المختصة بضبط الجناة.

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