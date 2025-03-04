شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية حقبة التمرد والدماء...توقعات كبيرة بسقوط نظام الحوثيين في هذا التاريخ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تصريح لافت أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، تحدث السياسي اليمني البارز، عبد السلام محمد، عن "هزيمة كبرى" يعيشها الحوثيون في اليمن، معتبراً أن الأيام المتبقية لهذا التنظيم المسلح تملؤها الكوابيس والتوتر.

وفي تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس" (المعرف السابق لتويتر)، أكد عبد السلام محمد أن الحوثيين "يعيشون الهزيمة قبل وقوعها"، مشدداً على أن "أيامهم الأخيرة ثقيلة ومليئة بالخوف". وأشار إلى أن هذه الحالة من القلق تعكس إدراكهم بأن "الساعات الأخيرة من عمر دولتهم بدأت في العد".

وأوضح السياسي اليمني أن الحوثيين أصبحوا على علم بتحركات الشعب اليمني لإنهاء حكمهم الذي وصفه بـ"الكهنوتي"، لكنهم لا يعرفون بالضبط "توقيت السقوط أو كيفية حصول الحدث الكبير، ولا حتى الأدوات المستخدمة لإزاحتهم". وفق رؤيته، فإن هذا الجهل هو ما يجعلهم يرسلون "رسائل دموية إلى كل الاتجاهات"، في محاولة لتعزيز سيطرتهم واستمراريتهم.

وفي ختام تغريدته، ركز عبد السلام محمد على الجانب النفسي للحوثيين، قائلاً: "بينما الخوف يسكن قلوبهم، سيخونهم قلبهم العليل ويتوقف عند أول صرخة جمهورية". وأكد أن لحظة التغيير ستكون فارقة، حيث "يرفع العلم اليمني فوق القصر الجمهوري في صنعاء، معلناً نهاية حقبة استمرت عقداً ونصف من التمرد والدماء والدموع".

هذه التصريحات جاءت في ظل تصاعد التوترات في اليمن، حيث تستمر الحرب بين القوات الحكومية والمسلحين الحوثيين، مع تزايد الضغوط الدولية لتحقيق السلام وإنهاء الأزمة الإنسانية التي تشهدها البلاد. ويبدو أن عبد السلام محمد يشير إلى تحول محتمل في المشهد السياسي والعسكري، قد يؤدي إلى إنهاء هيمنة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.

يُذكر أن هذه التصريحات ليست الأولى التي تتحدث عن احتمالية انهيار الحوثيين، حيث يرى العديد من المحللين أن الوضع الداخلي للجماعة يتدهور بشكل متزايد بسبب الضغوط العسكرية والاقتصادية والسياسية، مما قد يدفع نحو انهيار نظامهم في المستقبل القريب.