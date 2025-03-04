شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن إسقاط طائرة جديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر انباء عن اسقاط جماعة الحوثي طائرة قي محافظة الحديدة

موضحاً عن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في أجواء سواحل محافظة الحديدة

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