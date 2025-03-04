شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن هزيمة كبرى للحوثـيين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تحدث السياسي اليمني، عبدالسلام محمد عن هزيمة كبرى للحوثيين
وقال عبدالسلام محمد في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
يعيش الحوثيون الهزيمة قبل وقوعها،وأيامهم الأخيرة ثقيلة تملؤها الكوابيس.
وتابع بالقول:
يدرك الحوثيون أن الساعات الأخيرة من عمر دولتهم بدأت في العد، ويشعرون بتحركات اليمنيين لإسقاط حكمهم الكهنوتي، لكنهم لا يعرفون توقيت السقوط، ولا كيفية حصول الحدث الكبير ولا الأدوات المستخدمة لإزاحتهم ، ولذلك سيرسلون رسائل دموية إلى كل الاتجاهات.
واختتم عبدالسلام محمد تغريدته قائلاً:
بينما الخوف يسكن قلوبهم، وقلبهم العليل سيخونهم ويتوقف عند أول صرخة جمهورية، وفي لحظة فارقة يرفع العلم اليمني فوق القصر الجمهوري في صنعاء وينهي حقبة عقد ونصف من التمرد والدماء والدموع!
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