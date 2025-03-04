شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة تنتقم من عشيقة زوجها بطريقة مروعة وتوثق لحظات التعذيب بالفيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قررت فتاة روسية الانتقام من خيانة زوجها بعدما وجدته متلبساً في منزل الزوجية مع عشيقته. وقامت الفتاة في جبال الأورال في روسيا بخطف عشيقة زوجها وتعذيبها وشتمها بأفظع الشتائم، ووثقت خطوات التعذيب في فيديو. وظهرت الروسية في الفيديو وهي تقطع شعر العشيقة ثم سكبت عليها طلاءً أخضر، قائلة: “أنت لعينة، لدي أطفال، كنت سأقتلك هنا! أنا أحب زوجي” ، وفي النهاية قامت بالتبول على رأسها.

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