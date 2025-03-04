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فتاة تنتقم من عشيقة زوجها بطريقة مروعة وتوثق لحظات التعذيب بالفيديو

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فتاة تنتقم من عشيقة زوجها بطريقة مروعة وتوثق لحظات التعذيب بالفيديو

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عدن - ياسمين التهامي - قررت فتاة روسية الانتقام من خيانة زوجها بعدما وجدته متلبساً في منزل الزوجية مع عشيقته.

وقامت الفتاة في جبال الأورال في روسيا بخطف عشيقة زوجها وتعذيبها وشتمها بأفظع الشتائم، ووثقت خطوات التعذيب في فيديو.

وظهرت الروسية في الفيديو وهي تقطع شعر العشيقة ثم سكبت عليها طلاءً أخضر، قائلة: “أنت لعينة، لدي أطفال، كنت سأقتلك هنا! أنا أحب زوجي” ، وفي النهاية قامت بالتبول على رأسها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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