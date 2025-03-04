شاهد بالصورة...مشهور يمني يتنقل بسيارة فخمة نوع "لكزس" اخر موديل بلوحة مزورة

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وتم نزع اللوحة التي تحمل صفة (اجرة)بعد ان قام مالك السيارة بالسفر من صنعاء الى

ودعا ناشطون مرور صنعاء لاعادة اللوحة كونها معتمدة بالمحافظات وايضا تمكن صاحبها من دخول السعودية كان الاولى ان يطلب منه ان يجمركها مرة اخرى

عدن - ياسمين التهامي - �ام مرور صنعاء بنزع لوحة سيارة مشهور يمني نوع لكزس اخر موديل بسبب انها مزورةوتم نزع اللوحة التي تحمل صفة (اجرة)بعد ان قام مالك السيارة بالسفر من صنعاء الى السعودية بمرور بعدة محافظات دون ان تلاحظ السلطات بانها مزورة.ودعا ناشطون مرور صنعاء لاعادة اللوحة كونها معتمدة بالمحافظات وايضا تمكن صاحبها من دخول السعودية كان الاولى ان يطلب منه ان يجمركها مرة اخرى

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