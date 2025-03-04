شكرا لقرائتكم خبر عن بدون تأشيرة...أفضل الوجهات لليمنيين للسفر في 2025 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هل أنت يمني وتحلم باستكشاف العالم؟ سواء كانت وجهتك السياحية أو للعمل أو للدراسة، فإن السفر يمثل تجربة مثيرة ومليئة بالفرص، ولكن، لكي تجعل رحلتك تجربة لا تُنسى وإيجابية، يجب عليك الاستعداد والتخطيط المسبقين.

أفضل الوجهات لليمنيين للسفر بدون تأشيرة في 2025

يمكن لحاملي جواز السفر اليمني السفر إلى 9 دول بدون الحاجة إلى تأشيرة، ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن مدة الإقامة المسموح بها وشروط السفر قد تختلف وفقًا للوائح كل دولة وهي كالآتي:[1]

السودان

جزر كوك

دومينيكا

سانت فنسنت والغرينادين

سوريا

سورينام

ماليزيا

ميكرونيسيا

هايتي

الدول التي يمكن الحصول على تأشيرة عند الوصول إليها لليمنيين

بالإضافة إلى الدول التي يمكن دخولها بدون تأشيرة، يمكن لمواطني اليمن الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى 23 دولة. وهذا يعني أنه يمكنهم الحصول على التأشيرة مباشرة عند وصولهم إلى المطار أو منفذ الدخول الحدودي، وهي كالآتي:[1]

الرأس الأخضر

المالديف

بالاو

بوروندي

بوليفيا

توفالو

تيمور الشرقية

جزر القمر

جيبوتي

رواندا

ساموا

سريلانكا

سيشيل

طاجيكستان

غينيا بيساو

كمبوديا

لاوس

لبنان

ماكاو

مدغشقر

موزمبيق

نيبال

نييوي

الدول التي تتطلب تصريح سفر إلكتروني لليمنيين

يتعين على مواطني اليمن الحصول على تصريح سفر إلكتروني قبل السفر إلى دولة واحدة:[1]

كينيا

الدول التي يمكن الحصول على تأشيرة إلكترونية لها لليمنيين

يمكن لحاملي جواز سفر اليمن الحصول على تأشيرة إلكترونية لـ 42 وجهة، التأشيرة الإلكترونية هي نوع من التأشيرات التي يمكن التقديم عليها واستلامها عبر الإنترنت.[1]

أثيوبيا

أستراليا

ألبانيا

أنتيغوا وبربودا

أوغندا

الإكوادور

الإمارات العربية المتحدة

البحرين

العراق

الغابون

الكاميرون

باكستان

بنين

بوتان

بوتسوانا

بوركينا فاسو

تنزانيا

توغو

جزر البهاما

جمهورية الكونغو الديمقراطية

جنوب السودان

زامبيا

زيمبابوي

ساحل العاج (كوت ديفوار)

سانت كيتس ونيفيس

سانت هيلينا

ساو تومي وبرينسيب

سلطنة عمان

سنغافورة

سيراليون

غينيا

غينيا الاستوائية

فيتنام

قطر

قيرغيزستان

كولومبيا

ليسوتو

مالاوي

موريتانيا

مولدوفا

مونتسرات

نيجيريا

