شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: اشتعال المعارك بمختلف الأسلحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية إن معارك عنيفة اندلعت الليلة بين مليشيات الحوثي من جهة وقوات الجيش والمقاومة الشعبية على امتداد جبهات القتال جنوب محافظة مأرب شرق اليمن.

وأوضحت المصادر عن اشتعال المعارك الليلة بمختلف الأسلحة في جبهات ‎مأرب الجنوبية بعد هجوم شنته جماعة الحوثي على مواقع الجيش و المقاومة

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