شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت تعلن عن إغلاق تطبيق "سكايب" بعد 21 عامًا من إطلاقه والان مع التفاصيل

أعلنت شركة مايكروسوفت قرارها بإغلاق تطبيق "سكايب" نهائيًا، بعد أكثر من عقدين من نجاحه في تقديم وسيلة للتواصل عبر الإنترنت، ومن المقرر أن يتم تنفيذ عملية الإغلاق في 5 مايو المقبل، حيث نصحت الشركة مستخدمي التطبيق بالانتقال إلى تطبيق "تيمز" الذي يوفر خدمات مشابهة.

حقق "سكايب" شهرة واسعة منذ إطلاقه في عام 2003، حيث قدم إمكانية إجراء المكالمات مجانًا دون الحاجة لدفع تكاليف هاتفية، ومع تزايد استخدام الهواتف الذكية وظهور تطبيقات أخرى مثل واتساب، بدأ استخدام "سكايب" في التراجع بشكل ملحوظ.

واستعرض جيف تيبر، رئيس تطبيقات "مايكروسوفت 365"، الدروس المستفادة من "سكايب"، مؤكدًا أن الشركة ستستفيد من تلك التجارب في تطوير "تيمز"، وأشار إلى أن التركيز على تطبيق واحد سيمكنهم من تقديم مزيد من الابتكارات بشكل أسرع.

ستسمح مايكروسوفت للمستخدمين الحاليين لـ"سكايب" بتسجيل الدخول إلى "تيمز" باستخدام بيانات اعتمادهم الحالية، وستُنقل كافة جهات الاتصال والمحادثات إلى التطبيق الجديد، كما أعلنت عن توقفها عن بيع اشتراكات "سكايب"، مع إمكانية استمرار المستخدمين في استخدام أرصدتهم على "تيمز".

تأسس "سكايب" في إستونيا على يد يانوس فريس ونيكلاس زينستروم، ورغم البداية القوية التي حققها مع 11 مليون مستخدم في عام 2004، إلا أن شعبيته تراجعت بشكل كبير بعد ظهور المنافسين، وبعد عدة تغييرات في ملكية التطبيق، استحوذت مايكروسوفت عليه في 2011 مقابل 8.5 مليارات دولار.

على الرغم من نجاح "سكايب" في البداية، إلا أن إطلاق تطبيق "تيمز" عام 2016 وظهور تطبيقات جديدة جعلت الشركة تقرر إغلاق "سكايب" نهائيًا، وفقًا لأحدث الإحصاءات، كان لسكايب 36 مليون مستخدم نشط يوميًا في عام 2023، وهو عدد أقل بكثير مقارنة بما حققه في السنوات السابقة.