شكرا لقرائتكم خبر عن السفير آل جابر يفاجئ الجميع ويكشف عن تطورات جديدة بخصوص خارطة طريق السلام في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر عن آخر تطورات خارطة طريق السلام في اليمن

وعبر السفير ال جابر عن سعادته بلقاء سفير جمهورية العراق لدى سلطنة عمان والغير مقيم لدى الجمهورية اليمنية الأستاذ/ قيس العامري

موضحاً انه جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأزمة اليمنية، واستعراض جهود المملكة السياسية والإنسانية والاقتصادية والتنموية في اليمن، ودورها في دعم جهود السلام في اليمن ، ودعمها لجهود المبعوث الأممي الخاص لليمن وخارطة الطريق بين الأطراف اليمنية ، للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

كانت هذه تفاصيل خبر السفير آل جابر يفاجئ الجميع ويكشف عن تطورات جديدة بخصوص خارطة طريق السلام في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.