شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شروط لوجبة سحور صحية تسد معاك فى الصيام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دت الدكتورة إسراء عمران، استشارى طب الأسرة والتغذية العلاجية بالمعهد القومى للتغذية، أن وجبة السحور أهم وجبة على مائدة رمضان، لأن السحور يقلل أكثر من 80% من المشاكل التي نواجهها أثناء الصيام مثل: الصداع ، الدوخة، عدم القدرة على بذل مجهود، الرغبة في النوم طوال اليوم. وأوضحت، في تصريح لـ"اليوم السابع" أن هناك 4 شروط لوجبة سحور مفيدة وصحية وهذه الشروط هي: 1- أن تكون وجبة السحورغنية بالبوتاسيوم لتقليل الشعور بالعطش والجفاف طول فترة الصيام مثل: البطاطس، البطاطا، الفول، المكسرات، الموز والزبادي. 2- أن تكون وجبة السحور تحتوى على خضروات وفواكه طبيعية وغنية بالسوائل مثل: الخيار، الخس، الجزر، الفجل، الكنتالوب والبطيخ. 3- النشويات ذات المؤشر الجلايسمي المنخفض تحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم ولا تجعله يرتفع بشكل مفاجئ، ومن هذه النشويات ذات المؤشر الجلاسيمي المنخفض: البليلة، العيش البلدي، الفول، العدس، الشوفان والبطاط. 4- بروبايوتيك لتحسين صحة الجهاز الهضمي مثل الزبادي و اللبن الرايب وأكدت الدكتورة إسراء عمران، استشارى التغذية العلاجية أن أفضل موعد لتناول وجبة السحور قبل الفجر بساعة بحيث يكون الطعام كله في طبق واحد ينقسم الي 3 أجزاء كالتالى: -ربع الطبق نشويات معقدة -ربع الطبق بروتين -نصف الطبق خضار

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