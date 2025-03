شكرا لقرائتكم خبر عن فنان مشهور يتعرض لوعكة صحية ويخضع لعملية جراحية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �عرض النجم محمد حماقي لوعكة صحية نقل على أثرها لأحد المستشفيات، وأجرى عملية جراحية "فتاق"، وحاليًا بدأت حالته الصحية تتحسن، ويتلقى العلاج. اليوم السابعأكرم القصاص - علا الشافعي النسخه الكاملة الرئيسية فن محمد حماقي يتعرض لوعكة صحية ويخضع لعملية جراحية محمد حماقي محمد حماقي Share on facebookShare on twitterShare on messenger مصطفى القصبي الإثنين، 03 مارس 2025 06:55 م تعرض النجم محمد حماقي لوعكة صحية نقل على أثرها لأحد المستشفيات، وأجرى عملية جراحية "فتاق"، وحاليًا بدأت حالته الصحية تتحسن، ويتلقى العلاج. حماقي حماقي وطرح مؤخرًا المطرب محمد حماقي، ثلاث أغان جديدة منذ قليل عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وهما "شاغل عيون الناس" من كلمات تامر حسين والحان عزيز الشافعي وجيتار مصطفي أصلان، وأغنية "بناقص" من كلمات شهدان فهمي، والحان احمد صلاح حسني وتوزيع موسيقي فهد إبراهيم. وجاء الأغنية الثالثة التى طرحها حماقي، بعنوان "صدمة" من كلمات مصطفي حسن وتوزيع توما وجيتار مصطفي أصلان. ويأتى طرح الاغانى الجديدة بعدما طرح أغنية واكلة الجو التى حققت 2 مليون مشاهدة منذ طرحها على المنصات، وتأتى أسماء الأغانى المنتظر طرحا كالتالى: صدمة وشاغل عيون الناس وبناقص.

