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عاجل : انهيار كبير للريال اليمني مقابل العملات الاجنبية "مباشر من محلات الصرافة "

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عاجل : انهيار كبير للريال اليمني مقابل العملات الاجنبية "مباشر من محلات الصرافة "

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عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، في صنعاء وعدن، اليوم الإثنين 3 مارس 2025:

أسعار الصرف في عدن:
-الدولار الأمريكي:
الشراء: 2300
البيع: 2317

-الريال السعودي:
الشراء: 604
البيع: 606

أسعار الصرف في صنعاء:

-الدولار الأمريكي:
الشراء: 535
البيع: 540

-الريال السعودي:
الشراء: 138
البيع:140.5

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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