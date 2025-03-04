شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انهيار كبير للريال اليمني مقابل العملات الاجنبية "مباشر من محلات الصرافة " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، في صنعاء وعدن، اليوم الإثنين 3 مارس 2025: أسعار الصرف في عدن:

-الدولار الأمريكي:

الشراء: 2300

البيع: 2317 -الريال السعودي:

الشراء: 604

البيع: 606 أسعار الصرف في صنعاء: -الدولار الأمريكي:

الشراء: 535

البيع: 540 -الريال السعودي:

الشراء: 138

البيع:140.5

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : انهيار كبير للريال اليمني مقابل العملات الاجنبية "مباشر من محلات الصرافة " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.