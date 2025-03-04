شكرا لبحثكم عن خبر برعاية العميد الصبيحي.. قوات درع الوطن تقيم مخيمات الإفطار الرمضاني في منطقة الوديعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تقام برعاية كريمة من العميد بشير سيف قائد الصبيحي قائد قوات درع الوطن مخيمات الإفطار الرمضاني لعام 1446هـ - 2025م في منطقة الوديعة. وذلك لخدمة المسافرين وأهالي المنطقة، في إطار الجهود الإنسانية لتعزيز قيم التكافل خلال شهر رمضان المبارك. وتهدف هذه المخيمات إلى تقديم وجبات الإفطار للصائمين من المسافرين والمقيمين في الوديعة، تعزيزاً لروح التعاون والمودة بين الجميع. كما تعكس هذه المبادرة حرص القيادة على دعم الفئات المحتاجة والتخفيف من معاناة المسافرين أثناء رحلاتهم الطويلة.

كانت هذه تفاصيل خبر برعاية العميد الصبيحي.. قوات درع الوطن تقيم مخيمات الإفطار الرمضاني في منطقة الوديعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.