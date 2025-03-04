شكرا لقرائتكم خبر عن تناولها قبل الجماع...7 أطعمة لزيادة القدرة على التحمل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعاني بعض الرجال من الشعور بالتعب السريع أثناء العلاقة الحميمة، مما يؤثر على مدة الممارسة وجودتها. ومع ذلك، يمكن تحسين القدرة على التحمل من خلال تناول بعض الأطعمة التي تمد الجسم بالطاقة وتعزز النشاط البدني.

يستعرض "الكونسلتو" في هذا التقرير قائمة بأفضل الأطعمة التي تساعد على زيادة القدرة على التحمل، وفقًا لموقع "NDTV":

1- البطاطا الحلوة

تعتبر البطاطا الحلوة من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة، إلى جانب احتوائها على الفيتامينات والألياف التي تساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة لفترات طويلة، مما يعزز القدرة على التحمل أثناء الجماع.

2- السبانخ

تحتوي السبانخ على مجموعة من الفيتامينات الهامة مثل فيتامين أ، وفيتامين سي، وفيتامين ك، التي تلعب دورًا مهمًا في زيادة الطاقة وتعزيز النشاط البدني، مما يساعد في تحسين الأداء أثناء العلاقة الحميمة.

3- السلمون

يُعرف السلمون بارتفاع محتواه من أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تساعد على تقليل الشعور بالتعب وتعزز قدرة عضلات الجسم على التحمل، مما يجعله خيارًا مثاليًا للرجال الراغبين في تحسين أدائهم البدني.

4- الموز

يُعد الموز مصدرًا طبيعيًا للطاقة، حيث يحتوي على السكريات الطبيعية والبوتاسيوم، مما يساعد على تعزيز وظيفة العضلات وتحسين القدرة على التحمل أثناء العلاقة الحميمة.

5- بذور الشيا

تتميز بذور الشيا بكونها غنية بأحماض أوميجا 3، والبروتين، والألياف الغذائية، والتي تساهم في منح الجسم شعورًا بالحيوية والنشاط لفترات طويلة، مما يعزز الأداء البدني بشكل عام.

6- اللوز

يُعتبر اللوز من المصادر الجيدة للطاقة طويلة الأمد، حيث يحتوي على مستويات عالية من فيتامين هـ، والبروتين، والدهون الصحية، مما يجعله خيارًا رائعًا لتعزيز النشاط البدني والقدرة على التحمل.

7- الشوفان

يُعد الشوفان من الحبوب الكاملة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة، والألياف الغذائية، وفيتامين ب، مما يجعله طعامًا مثاليًا لزيادة الطاقة وتحسين الأداء البدني خلال العلاقة الحميمة.

نصيحة:

لتحقيق أفضل النتائج، يُفضل تضمين هذه الأطعمة في النظام الغذائي اليومي لتعزيز القدرة على التحمل وتحسين الأداء البدني بشكل عام.