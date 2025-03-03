شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: "جهينة يمن" ينشر التفاصيل الكاملة للقرار الأمريكي بإدراج عدد من قيادات الحوثي ضمن قائمة الإرهاب.. "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الولايات المتحدة دخول الأمر التنفيذي الأميركي بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية دولية حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم الاثنين 3 مارس،2025، مع فرض عقوبات إضافية ضد قيادات جديدة في المليشيات.

وصنفت الولايات المتحدة، المتحدث باسم الحوثيين عبدالسلام صلاح فليته (محمد عبدالسلام) ومهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي وقيادات أخرى حوثية في قائمة الارهاب.

يأتي ذلك تزامنا مع سريان قرار واشنطن اعادة الحوثيين على قائمة الارهاب للمنظمات الأجنبية.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مساعي واشنطن لردع أنشطة الحوثيين التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي، لا سيما في ظل استمرار هجماتهم على الملاحة في البحر الأحمر واستهدافهم للمنشآت الحيوية.

وتعني هذه العقوبات تجميد أي أصول للمُدرجين على القائمة داخل الولايات المتحدة، ومنع التعامل معهم، في إطار الضغوط المتزايدة لكبح نفوذ الحوثيين وإجبارهم على وقف تصعيدهم العسكري.