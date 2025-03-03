شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثي تعلن بشكل رسمي استئناف الحرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تستعد مليشيا الحوثي لاستئناف الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل والملاحة في البحر الأحمر.

يأتي ذلك عقب تهديد إسرائيل بالعودة للحرب في غزة، وتوقف العمل بالاتفاق المبرم بينها وبين حماس، وإغلاقها لجميع المعابر المؤدية لغزة.

وفي هذا الصدد أكد القيادي في جماعة الحوثي نصر الدين عامر إن عودة الاحتلال الصهيوني للحرب على غزة، تعني عودة العمليات العسكرية اليمنية بشكل كامل.

ونقلت وكالة شهاب للأنباء الفلسطينية عن عامر قوله “على العدو الصهيوني أن يدرك بأن عودة العدوان على غزة يعني عودة العمليات اليمنية بشكل كامل وعودة يافا المحتلة وكل الأراضي المحتلة إلى تلقي الضربات من اليمن”.

وأضاف لتوجيهات صدرت بذلك من القائد عبد الملك بدرالدين الحوثي على شاشات التلفزة والقوات المسلحة اليمنية على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد.

وحول طبيعة الرد اليمني، علق عامر: “لا يمكن الحديث عن شكل التصعيد من الآن ولكن أدناه أن تكون يافا تحت النار”.

وشدد القيادي اليمني على أن “إسناد اليمن مربوط بأي عدوان إسرائيلي على غزة بغض النظر عن حجم الإسناد الأمريكي”.