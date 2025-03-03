شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات ممنوعة في السحور.. احذر تناولها ترفع ضغط الدم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يحرص بعض الأشخاص على تناول مشروبات معينة بعد وجبة السحور خلال شهر رمضان، ولكن بعض هذه المشروبات قد تؤثر سلبًا على الصحة، خاصة من حيث ارتفاع ضغط الدم واضطرابات النوم. لذلك، من الضروري اختيار المشروبات بعناية لتجنب أي مضاعفات.

يستعرض موقع "Health Line" أبرز المشروبات التي يُفضل تجنبها على السحور:

1- القهوة والشاي

تحتوي القهوة والشاي على نسبة عالية من الكافيين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة الشعور بالعطش أثناء الصيام. كما أن الكافيين يُمكن أن يؤثر على جودة النوم، مما يجعل الصائم يشعر بالتعب خلال اليوم التالي.

نصيحة: إذا كنت من محبي القهوة أو الشاي، يُفضل تناولها قبل السحور بفترة كافية أو اختيار الأنواع الخالية من الكافيين.

2- العصائر المحلاة

العصائر الطبيعية قد تبدو خيارًا صحيًا، لكنها غالبًا ما تحتوي على كميات كبيرة من السكر، مما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في سكر الدم، واضطرابات النوم، وزيادة خطر ارتفاع ضغط الدم.

نصيحة: يمكن استبدال العصائر المحلاة بالعصائر الطبيعية بدون إضافة السكر، أو تناول الفواكه الطازجة للحصول على فوائدها دون التأثير السلبي للسكريات المضافة.

3- المشروبات الغازية

المشروبات الغازية تحتوي على نسب عالية من الكافيين والسكريات، مما يؤثر سلبًا على الجهاز العصبي، ويؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والشعور بالعطش خلال الصيام.

نصيحة: يُفضل تجنب المشروبات الغازية تمامًا، خاصة خلال السحور، واستبدالها بالماء أو المشروبات الطبيعية.

4- مشروبات الطاقة

يعتقد البعض أن مشروبات الطاقة قد تساعد في البقاء نشيطًا خلال الصيام، ولكنها تحتوي على نسب عالية من السكر والكافيين، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم واضطراب النوم، وقد تسبب الشعور بالإرهاق خلال النهار.

نصيحة: تجنب مشروبات الطاقة تمامًا، فهي ليست خيارًا صحيًا لا أثناء الصيام ولا بعد السحور.

5- العرقسوس

يُعتبر العرقسوس من المشروبات التقليدية في رمضان، ولكنه يحتوي على مادة الجلسرين التي تسبب احتباس السوائل في الجسم، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة الشعور بالعطش.

نصيحة: إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل في الكلى، من الأفضل تجنب العرقسوس تمامًا.

الخلاصة

تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، السكر المضاف، والصوديوم العالي بعد وجبة السحور، لأنها قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، اضطرابات النوم، وزيادة الشعور بالعطش أثناء الصيام. يُفضل اختيار بدائل صحية مثل الماء، الحليب، أو العصائر الطبيعية غير المحلاة للحفاظ على توازن الجسم خلال رمضان.