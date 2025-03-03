شكرا لقرائتكم خبر عن موسم الجوائز يبدأ! مسابقات رمضانية بمئات الآلاف من الريالات من شركات سعودية ومؤثرين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2025، أعلنت العديد من الشركات والمؤثرين في المملكة العربية السعودية عن إطلاق مسابقات وجوائز قيّمة لتعزيز التفاعل مع الجمهور خلال هذا الشهر الفضيل. فيما يلي تفاصيل بعض هذه المسابقات وطرق الاشتراك فيها:

1. شركة الاتصالات السعودية (STC): أطلقت شركة الاتصالات السعودية مسابقة رمضانية تتضمن سحوبات يومية على جوائز مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والاشتراكات المجانية في خدماتها.

RAHHAL.WEGO.COM

طريقة الاشتراك:

زيارة الموقع الرسمي لشركة STC والتسجيل في المسابقة.

متابعة حسابات الشركة على منصات التواصل الاجتماعي للحصول على التحديثات اليومية.

2. فوازير غازي الذيابي: أعلن المؤثر السعودي غازي الذيابي عن إطلاق فوازير رمضانية لعام 2025 بالتعاون مع شركة دخون الإماراتية، حيث سيتم طرح أسئلة يومية للمشاركين مع فرصة الفوز بجوائز قيّمة.

MOJAZANBA.COM

طريقة الاشتراك:

متابعة الحسابات الرسمية للمسابقة على منصة X (تويتر سابقًا).

متابعة صفحة شركة دخون الإماراتية على تويتر.

مشاهدة الفيديو اليومي الذي يعرض فيه السؤال الخاص بكل حلقة.

الرد على السؤال المطروح من خلال التعليقات على التغريدة أو عبر الرسائل الخاصة.

استخدام هاشتاج #فوازير_غازي_الذيابي عند الإجابة لضمان ظهور المشاركة ضمن قائمة المتنافسين.

3. مسابقات القنوات التلفزيونية والإذاعية: تقدم قنوات مثل MBC، SBC، روتانا خليجية، وقناة السعودية مسابقات يومية تتيح للمشاهدين فرصة الفوز بجوائز نقدية وعينية ضخمة.

MOJAZANBA.COM

طريقة الاشتراك:

متابعة البرامج والمسابقات المعلن عنها على هذه القنوات خلال شهر رمضان.

التفاعل مع الأسئلة المطروحة عبر الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية وفقًا لتعليمات كل برنامج.

4. مسابقات منصة "فرصة": تقدم منصة "فرصة" مسابقات وجوائز يومية عبر الإنترنت مجانًا، تتيح للمشاركين فرصة الفوز بجوائز مالية حقيقية قيّمة.

FOR9A.COM

طريقة الاشتراك:

زيارة موقع منصة "فرصة" والتسجيل كمستخدم جديد.

الاطلاع على قائمة المسابقات المتاحة والمشاركة في المسابقات المرغوبة.

5. مسابقات المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي: يقوم العديد من المؤثرين السعوديين على منصات سناب شات، إنستغرام، وتيك توك بإطلاق مسابقات رمضانية لمتابعيهم.

FACEBOOK.COM

طريقة الاشتراك:

متابعة حسابات المؤثرين المفضلين على هذه المنصات.

الالتزام بتعليمات المشاركة التي يحددها كل مؤثر في منشوراته.

التفاعل مع المحتوى المخصص للمسابقة والإجابة على الأسئلة أو تنفيذ المهام المطلوبة.

نُذكّر المشاركين بضرورة التأكد من مصداقية المصادر والحسابات قبل الاشتراك في أي مسابقة، والالتزام بالشروط والأحكام الخاصة بكل مسابقة لضمان فرص الفوز.



