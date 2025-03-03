شكرا لقرائتكم خبر عن لا تتجاهلها...7 علامات مبكرة لانسداد شرايين القلب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يُعد انسداد شرايين القلب من الحالات الصحية الخطيرة التي تستدعي الانتباه وعدم التهاون مع الأعراض المبكرة التي قد تشير إلى الإصابة به. إذ يمكن أن يؤدي انسداد الشرايين إلى ضعف تدفق الدم إلى القلب، مما يسبب مضاعفات خطيرة، أبرزها النوبات القلبية.

وفيما يلي أبرز العلامات التحذيرية التي قد تدل على انسداد شرايين القلب:

ألم الصدر

الشعور بألم أو ضيق في الصدر يُعد من العلامات المبكرة لانسداد الشرايين، وقد يزداد الألم أثناء ممارسة التمارين الرياضية أو عند التوتر، وأحيانًا حتى أثناء الراحة.

ضيق التنفس

نتيجة لعدم حصول القلب على كمية كافية من الدم المحمل بالأكسجين، قد يعاني الشخص من صعوبة في التنفس، سواء أثناء الراحة أو عند بذل مجهود بسيط.

التعب والإرهاق

إذا كنت تشعر بالتعب المستمر دون سبب واضح، فقد يكون ذلك مؤشرًا على أن القلب يواجه صعوبة في ضخ الدم بكفاءة بسبب انسداد الشرايين.

الدوخة أو الدوار

عندما لا يصل ما يكفي من الدم المحمل بالأكسجين إلى الدماغ، يمكن أن يشعر المريض بالدوار أو حتى يتعرض للإغماء في بعض الحالات.

اضطراب أو تسارع ضربات القلب

قد يؤدي انسداد الشرايين إلى عدم انتظام ضربات القلب أو زيادتها عن المعدل الطبيعي، مما يستوجب استشارة الطبيب على الفور.

ألم في أجزاء مختلفة من الجسم

في بعض الحالات، قد يمتد الألم الناجم عن انسداد شرايين القلب إلى مناطق أخرى مثل الكتف، الذراع، الرقبة، الفك، أو الظهر، وخاصة في الجانب الأيسر من الجسم.

فرط التعرق

التعرق المفرط دون بذل أي مجهود أو التواجد في بيئة حارة قد يكون علامة على ضعف تدفق الدم إلى القلب، خاصة إذا كان مصحوبًا بالشعور بالبرودة.

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، فمن الضروري التوجه إلى الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة، حيث يمكن أن يساعد الكشف المبكر في تجنب المضاعفات الخطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.