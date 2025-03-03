القبض على يمني واربع نساء في السعودية يقومون بهذا العمل الفاضح "فيديو"

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عدن - ياسمين التهامي - امتدادًا لجهود الحملة الأمنية المستمرة لرصد وضبط المتسولين، ضبطت دوريات الأمن بمنطقة الرياض بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وافدًا من الجنسية اليمنية لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص باستغلال (4) نساء من الجنسية نفسها في التسول بالميادين والطرقات العامة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة لمن تم استغلالهن. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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