عاجل : البنك المركزي يطلق تحذير هام للمواطنين والتجار

عدن - ياسمين التهامي - حذر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، المواطنين الأفراد والتجار، وكذا الشركات والمؤسسات والجهات المختلفة، من الإحتفاظ بأي نوع من الودائع المصرفية لدى شركات ومؤسسات الصرافة والتي تقتصر أنشطتها المرخص لها في بيع وشراء العملات الأجنبية ومزاولة نشاط الحوالات المالية فقط، وهي الأنشطة المنصوص عليها في كرت الترخيص السنوي الصادر من البنك المركزي، والذي يتوجب عرضه للجمهور في مكان بارز في مقر مزاولة النشاط.

وأكد بيان تحذيري للبنك انه وفقاً للقوانين والتشريعات المالية والمصرفية النافذة، فإن البنوك المرخصة من البنك المركزي بمختلف أنواعها (بنوك تجارية، بنوك إسلامية، بنوك التمويل الأصغر) هي المؤسسات المصرفية المرخص لها والمخولة بفتح حسابات مصرفية وودائع إستثمارية، والإحتفاظ بها والتي يمكن للجمهور إيداع أموالهم لديها.

ونبه البيان جميع المواطنين بعدم تعريض أموالهم ومدخراتهم للضياع والإحتيال المالي، من خلال الوقوع في فخ الكيانات والجهات المخالفة وغير المرخصة، مؤكدا أن التعامل مع تلك الكيانات يعد مخالفة لمتطلبات أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والتي تعرض الشخص المخالف لتلك الأحكام للعقوبات القانونية.

وشدد البنك المركزي على المواطنين أهمية التحقق من ترخيص مزاولة النشاط الصادر من الجهات الرقابية المختصة، قبل التعامل مع أي كيان أو مؤسسة مالية أو مصرفية، وكذا التأكد من كون الخدمات المقدمة مرخص لتلك المؤسسة بتقديمها من قبل الجهات الإشرافية والرقابية.

وأكد البنك انه سيقوم بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعقابية الصارمة بحق الكيانات المخالفة وغير المرخصة.

