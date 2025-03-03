شاهد بالصورة...مواطنون يقبضون نمر عربي نادر

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عدن - ياسمين التهامي - �ام مواطنون باصطياد نمر نادر في ابين.

وبحسب مواطنون فانه تم الامساك بنمر عربي في جبال الكور العواذل محافظة أبين بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٢٥م

وقام المواطنين بوضع النمر بقفص حديدي وسط مخاوف من قتله.

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