شكرا لقرائتكم خبر عن ألم الكتف الأيمن والكبد...طبيب يوضح العلاقة الصادمة بينهما والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يشعر بعض الأشخاص بالقلق عند الشعور بألم في الكتف الأيمن، نظرًا لارتباطه الشائع بأمراض الكبد. فما مدى صحة هذا الاعتقاد؟

هل ألم الكتف الأيمن له علاقة بالكبد؟

يحذر الدكتور هشام الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بمعهد تيودور بلهارس، من التهاون مع ألم الكتف الأيمن، حيث يمكن أن يكون علامة تحذيرية لبعض المشكلات الصحية، ومنها:

أمراض الكبد مثل:

سرطان الكبد.

خراج في الجزء العلوي من الكبد.

التهاب الغشاء المحيط بالكبد.

أمراض المرارة مثل:

التهاب المرارة.

حصوات المرارة، خاصةً إذا كان الألم مصحوبًا بألم في الجزء العلوي من البطن ناحية اليمين.

متى يكون ألم الكتف الأيمن مؤشرًا على سرطان الكبد؟

يصبح ألم الكتف الأيمن علامة مقلقة إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى مثل:

حكة الجلد.

اصفرار الجلد وبياض العين.

فقدان الشهية.

فقدان الوزن دون سبب واضح.

الشعور المستمر بالتعب والإرهاق.

متى يكون الألم غير مرتبط بالكبد؟

إذا أظهرت الفحوصات سلامة الكبد والمرارة، فقد يكون الألم ناتجًا عن أسباب أخرى، مثل:

النوم بوضعية خاطئة.

ممارسة التمارين الرياضية بطريقة غير صحيحة.

الإصابة بالتهاب المفاصل.

ماذا يجب أن تفعل عند الشعور بألم في الكتف الأيمن؟

ينصح الأطباء بإجراء بعض الفحوصات مثل أشعة الموجات الصوتية، لتحديد السبب الدقيق للألم ومن ثم تحديد العلاج المناسب.