شكرا لقرائتكم خبر عن في رمضان...5 أكلات تقلل الشعور بالعطش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مع ساعات الصيام الطويلة ، من المهم جدًا أن يتخذ الأشخاص في رمضان احتياطات إضافية عند التعامل مع أنماط استهلاك المياه، حيث يستمر الجسم في فقدان الماء طوال هذه الساعات حتى الإفطار ويكون في حاجة ماسة إلى تعويض فوري وكافٍ للأنسجة المفقودة من السوائل، ومع ذلك، من الممكن مساعدة أجسامنا على الاحتفاظ بالمياه ومقاومة العطش وتقليل شدته من خلال اتباع مبادئ التغذية الصحية خلال شهر الصيام، لذا فإن بذل بعض الجهد لتجنب العطش سيكون أسهل من المعاناة.

أفضل الأطعمة التي تجنّب العطش أثناء الصيام:

• الفواكه والخضروات الطازجة: من الأفضل تناول الخضروات والفواكه الطازجة ليلاً وفي وجبة السحور هذه، لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الماء والألياف التي تبقى لفترة طويلة في الأمعاء، وهذا في الواقع يخفف من الشعور بالجوع والعطش، والخيار من أشهر الخضروات التي تقاوم العطش، فهو يهدئ العطش ويبرد الجسم، كما يساعد على تخفيف الاضطرابات العصبية، ويحتوي على ألياف السليلوز المغذية التي تسهل عملية الهضم، وتطرد السموم، وتنظف الأمعاء.

• كما ينصح الأطباء بتناول الإفطار والسحور، لأنهما يحتويان على كمية كبيرة من الخضروات غير المطبوخة مثل البصل والطماطم والجزر والخضروات الورقية مثل البقدونس والخس، وهي أفضل من العصير من حيث ترطيب الجسم، لتعويض فقدان الماء خلال ساعات الصيام الطويلة.

• تناول كوب من الزبادي أو اللبن أثناء الإفطار أو السحور، أو إضافة الفواكه إلى الزبادي يزيد من كمية الماء التي تحافظ على رطوبة الجسم. - كما أنها مفيدة لعملية الهضم وتمد الجسم بطاقة إيجابية تزيد من القدرة على مقاومة الجوع والعطش وتجعل الجسم أكثر نشاطاً.

- تجنب الأطعمة الغنية بالملح والبهارات والمخللات التي تعطيك شعوراً بالعطش المستمر خلال شهر رمضان.

- البروتينات وخاصة اللحوم الخالية من الدهون تحافظ على الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة وعدم الشعور بالعطش.

- التمر والتين من الأطعمة التي تمد الجسم بكمية هائلة من الطاقة التي يحتاجها دون أن تسبب الشعور بالجوع.

- البيض غني جداً بالبروتين مما يعطي شعوراً بالشبع، كما أنه قليل السعرات الحرارية.

- عدم الإفراط في تناول الحلويات الاعتدال في تناول الحلويات أفضل الطرق لتجنب العطش يمكن استبدال الحلويات السكرية قليلاً لتقليل الرغبة في شرب الماء ووصول السكر لأبسط الحالات وهو الجلوكوز للحفاظ على وظائف الكبد.

- تناول المكسرات: بالطبع تناول المكسرات مفيد جداً للجسم ويمدك بالطاقة والقوة أثناء الصيام، ولكن الإفراط في تناول المكسرات قد يشعرك بالعطش، لذلك تناول جزء صغير منها يومياً يمدك بمصادر الأوميجا 3 والأحماض الفعالة للجسم والعضلات، وخاصة المكسرات واللوز.