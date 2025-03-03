شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل مشروب في رمضان...إليك طريقة تحضيره والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تُعد الحلبة من الأعشاب الغنية بالعناصر الغذائية التي تقدم فوائد علاجية ووقائية عديدة للجسم، بشرط تناولها بالطريقة الصحيحة. وفيما يلي أفضل طريقة لاستهلاك الحلبة خلال شهر رمضان لتحقيق أقصى استفادة منها.

الطريقة المثلى لتحضير الحلبة

للاستفادة القصوى من فوائد الحلبة، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

تحميص الحلبة على نار هادئة حتى تنبعث رائحتها.

إطفاء الموقد فور ظهور الرائحة المميزة للحلبة.

خفق الحلبة في الخلاط لمرة واحدة فقط، بحيث تنشطر كل حبة إلى نصفين.

إضافة الماء المغلي إلى كوب يحتوي على الحلبة.

نقع الحلبة في الماء المغلي طوال الليل.

تناول منقوع الحلبة في اليوم التالي لتحقيق أقصى استفادة صحية.

فوائد تناول الحلبة بهذه الطريقة

الالتزام بهذه الطريقة في تحضير الحلبة يساعد على جني فوائدها العديدة، أبرزها:

ضبط مستويات سكر الدم، مما يجعلها مفيدة لمرضى السكري.

تحسين نضارة البشرة بفضل خصائصها المغذية.

رفع مستويات هرمون الذكورة لدى الرجال، مما يعزز الصحة الجنسية.

تخفيف تقلصات الدورة الشهرية لدى النساء.

المساعدة في إنقاص الوزن من خلال تعزيز عملية التمثيل الغذائي.

تحسين صحة الجهاز الهضمي عبر دعم الهضم وتقليل الانتفاخات.

تعزيز قوة الجهاز المناعي لزيادة مقاومة الأمراض.

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من خلال خفض الكوليسترول وتحسين الدورة الدموية.

بهذه الطريقة، يمكن الاستمتاع بفوائد الحلبة العديدة خلال شهر رمضان، مما يساهم في دعم الصحة العامة بشكل فعّال.