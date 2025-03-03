شكرا لبحثكم عن خبر برعاية العميد طارق صالح.. الخلية الإنسانية للمقاومة الوطنية تدشن مشروع السلل الرمضانية في عدن ولحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

برعاية العميد طارق محمد صالح، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قائد المقاومة الوطنية، رئيس المكتب السياسي، دشّنت الخلية الإنسانية للمقاومة الوطنية مشروع توزيع السلال الرمضانية في محافظتي عدن ولحج، استهدافًا للأسر المستحقة.

ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الإنسانية للمقاومة الوطنية لدعم الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك، والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية تجاه الفئات الأكثر احتياجًا.

وتواصل الخلية الإنسانية تنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية تسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي، وتقديم الدعم للمجتمعات المحلية في مختلف المحافظات، وفق خطط تهدف إلى تحقيق أثر إيجابي ومستدام.