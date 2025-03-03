شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ماذا قال...فيصل القاسم يفاجئ الجميع ويخرج عن صمته ويكشف عن الدولة التي تنهب ثروات اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضح الإعلامي العربي والمذيع في قناة الجزيرة فيصل القاسم على ان إيران تذبح الشعب اليمني وتهجرهم وتنهب ثرواتهم من قبل ميليشيات الحوثي الارهابية الموالية لها.

وأشار القاسم إلى انه بالرغم ما تفعله ميليشيات إيران في اليمن وسوريا والعراق ولبنان إلا انها ترفع شعار الدفاع عن فلسطين.

وعلق القاسم على حسابه في منصة إكس، بالقول :ما أشبه ايران بإسرائيل. ايران كانت تذبح السوريين والعراقيين واللبنانيين واليمنيين وتهجرهم وتنهب ثرواتهم، ثم ترفع شعار الدفاع عن فلسطين. واليوم اسرائيل تذبح وتشرد الفلسطينيين وتدمر وتحرق مناطقهم، ثم ترفع شعار الدفاع عن دروز سوريا. الاعيب سخيفة وبايخة أوي. العبوا غيرها".

