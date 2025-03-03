شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : التفاصيل الكاملة لعملية الاغتيال الذي تعرض لها مسؤول حكومي جنوبي كبير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرض مسؤول أمني، لإصابات حرجة، خلال محاولة اغتياله في محافظة أبين (جنوبي اليمن).

وقالت مصادر إعلامية، إن نائب مدير شرطة المرور في محافظة أبين نجا من محاولة اغتيال تعرض لها في مدينة زنجبار عاصمة المحافظة.

وأوضحت المصادر أن نائب مدير مرور أبين، الرائد زهير محمد جازع المحروق، تعرض لإصابات خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين أمام أحد البنوك في مدينة زنجبار، مساء الأحد.

وأضافت أن المسؤول الأمني أصيب بعدة طلقات نارية من مسافة قريبة، ليتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة لتلقي العلاج.

وتأتي الحادثة بعد يومين من محاولة اغتيال مسؤل في الجنائي، بمحافظة حضرموت.