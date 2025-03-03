شكرا لبحثكم عن خبر بسبب عرقلته للعمل..وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية لموظفي صندوق صيانة الطرق في تغيير المدير المالي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نفذ موظفو وموظفات صندوق صيانة الطرق والجسور، اليوم، وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية، للمطالبة بتغيير المدير المالي الحالي، سعيد الحسيني، نتيجة بإعاقته سير العمل في الصندوق.

وطالب المحتجون ممثلة بمدراء العموم والادارات والموظفين، معالي وزير المالية الأستاذ سالم بن بريك، باتخاذ قرار عاجل لتغيير المدير المالي في الصندوق، مؤكدين أن استمرار تعيينه يعطل الأنشطة والمشاريع التنموية الحيوية.

وقال الموظفون في البيان الذي أصدره المشاركون في الوقفة، إن المدير المالي عمل على تعطيل مشاريع الصندوق، ورفض صرف مستحقات الموظفين، بما في ذلك مستحقات العاملين في المواقع الميدانية والموظفين الإداريين في إدارة الصندوق وفروعه.مؤكدين أن هذا الوضع يعكس فشلاً للمدير المالي سعيد الحسيني، ما يعرقل الإنجازات المستهدفة ويؤثر سلباً على سير العمل.

وشدد الموظفون على أن بقاء سعيد الحسيني في منصب المدير المالي أصبح يشكل عقبة أمام تطور الصندوق واستمرار أعماله الميدانية. وأوضحوا أن هذا التأثير السلبي يعكس تدهوراً في الأداء الإداري والمالي، ما أدى إلى إحباط الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير المؤسسة.

واختتم الموظفون بيانهم بتوجيه مناشدة إلى معالي وزير المالية لإصدار قرار عاجل بتعيين شخص أكفأ، من بين الكوادر الوطنية المتميزة، ليحل محل المدير المالي الحالي، وبالتالي ضمان استقرار الأوضاع المالية والإدارية في الصندوق، وتطوير مشاريع البنية التحتية لطرق وجسور البلاد.