شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد: الريال اليمني يواصل هبوطا أمام العملات الأجنبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صل الريال اليمني هبوطا أمام العملات الأجنبية، مسجلا في التعاملات المسائية غير الرسمية في مدينة عدن اليوم الاثنين، 2325 لبيع الدولار الواحد و 2300 للشراء. إليكم أسعار الصرف: • عدن - الدولار: الشراء: 2300 البيع: 2325 - السعودي: الشراء: 603 البيع: 608 • صنعاء: - الدولار: الشراء: 535 البيع: 538 - السعودي: الشراء: 140 البيع:140.40

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