شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحـ.وثي تلغي رحلة طيران للخطوط الجوية اليمنية من أجل نقل هذه القيادات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني عن أقدام مليشيا الحوثي الانقلابية على إلغاء رحلة للخطوط الجوية اليمنية في مطار عمّان الدولي، كانت مخصصة لنقل عشرات المسافرين إلى مطار صنعاء، من أجل إتاحة الطائرة لنقل وفد من قياداتها شاركوا في تشييع الأمين العام السابق لميليشيا حزب الله اللبناني



وقال الوزير الارياني في تصريح الليلة:



في حادثة تُظهر مدى استهتارها بحقوق المدنيين، قبل ايام أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، على إلغاء رحلة للخطوط الجوية اليمنية في مطار عمّان الدولي، كانت مخصصة لنقل عشرات المسافرين إلى مطار صنعاء، من أجل إتاحة الطائرة لنقل وفد من قياداتها شاركوا في تشييع الأمين العام السابق لميليشيا حزب الله اللبناني، في تصرّف يعكس نهجها في تقديم مصالحها الضيقة على حساب معاناة الشعب اليمني

واكد الوزير الارياني بالقول:أدى إلغاء الرحلة إلى تفاقم معاناة عشرات المسافرين، الذين كانوا قد استكملوا إجراءات سفرهم وانتظروا بفارغ الصبر العودة إلى ديارهم، من بينهم نساء وأطفال وكبار سن ومرضى، وجدوا أنفسهم عالقين في المطار دون مأوى أو رعاية، في ظل ظروف قاسية ومهينة، مع غياب أي ترتيبات بديلة، إذ اضطروا لتحمل ساعات طويلة من الانتظار المجهد، وسط أجواء من الإحباط واليأس

موضحاً ان هذه الخطوة تكشف عن مدى استهتار المليشيا الحوثية بمعاناة المواطنين وحقوقهم الأساسية في التنقل بأمان وكرامة، واستمرارها في استخدام وسائل الخطوط الجوية اليمنية كأداة لخدمة أجنداتها السياسية والعسكرية، غير عابئة بتبعات قراراتها على المدنيين الأبرياء، إن مثل هذه الممارسات تعكس الوجه الحقيقي لهذه المليشيا، التي جعلت من التضييق على المواطنين والانتهاكات الجسيمة نهجا ثابتا، ضاربةً بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الإنسانية والدولية