شكرا لقرائتكم خبر عن لملس يكشف عن أربعة سيناريوهات محتملة لمستقبل اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ف وزير التربية والتعليم اليمني السابق الدكتور عبدالله لملس، عن أربعة سيناريوهات محتملة لمستقبل اليمن في ظل الأوضاع السياسية والعسكرية الراهنة، مشيرًا إلى أن المشهد لا يزال مفتوحًا على عدة احتمالات. وحدد لملس السيناريوهات الأربعة على النحو التالي: 1- التسوية السياسية بين الحكومة الشرعية والحوثيين وفقًا لخارطة الطريق المطروحة دوليًا. 2- الحسم العسكري من قِبل الشرعية، ما يؤدي إلى إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة. 3- ظهور طرف ثالث يمثل شرعية جديدة، ويطيح بالطرفين (الحكومة الشرعية والحوثيين) معًا 4- سيطرة الحوثيين على كامل الأراضي اليمنية، وفرض واقع جديد في البلاد. وأكد لملس أن جميع السيناريوهات تبقى قائمة، وسط التغيرات المتسارعة على الساحة اليمنية، داعيًا إلى تكاتف الجهود للخروج بحل يضمن استقرار اليمن ومستقبله.

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