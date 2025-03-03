شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات ابتزاز صادمة للمواطنين بعدن(لايصدق) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مواطنون بالعاصمة عدن عن تعرضهم لعملات ابتزاز يمارسها موظفي شركة الاتصالات في المنصورة

مؤكدآ ان موظفي الشركة يقومون بعملية ابتزاز من خلال تعطيل الهواتف من الكبائن وباساليب اخرى لأكثر من مرة

مطالباً شركة الاتصالات بعدن القيام بدورها لإيقاف هذه الظاهرة

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