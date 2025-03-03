شكرا لقرائتكم خبر عن ستنصدم عند معرفة السبب...استشاري يكشف عن أسباب حدوث الصداع في شهر رمضان"شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف استشاري طب الأسرة الدكتور أسعد العرفة، عن أسباب حدوث الصداع في شهر رمضان.

وقال الاستشاري، خلال مقطع فيديو، إن نقص كمية السوائل في الجسم من أهم مسببات الصداع في رمضان.

وأضاف أن نقص الكافيين خاصة عند من يعتادون على شرب القهوة يسبب الصداع أيضا.

وتابع: "هناك أيضا مشاكل التدخين ومشاكل الأنيميا التي تظهر بشكل أكبر لدى النساء بسبب نقص مخزون الحديد".

وأشار إلى أنه هناك مسببات أخرى تشمل انخفاض السكر، ولذلك يجب الحرص على تناول كميات كافية من السوائل والسحور.