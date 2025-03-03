شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة بشأن هذا الأمر بين بلادنا والسعودية عقب ساعات من حدوث أمر مفاجئ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر ان منفذ الوديعة لازل يشهد زحمة كبير في دخول المسافرين للسعودية على باصات النقل والسيارات

واكدت المصادر انه وعقب ساعات من التوقف المفاجئ للحجوزات على تطبيق عبور عادت اليوم خدمة الحجز عبر التطبيق

هذا وفي خطوة تهدف إلى تحسين تنظيم حركة المرور وتسهيل إجراءات العبور عبر منفذ الوديعة البري بين اليمن والسعودية، أعلنت هيئة النقل البري في وقت ماضي عن إطلاق تطبيق عبور، الذي يتيح للمسافرين إمكانية حجز مواعيد السفر مسبقا، مما يساهم في تقليل الازدحام وتحقيق تجربة سفر أكثر سهولة وتنظيما.

مزايا تطبيق عبور منفذ الوديعة

يقدم تطبيق عبور العديد من المزايا التي تساعد المسافرين في تخطيط رحلاتهم وتنفيذها بسهولة، ومنها:

يستطيع المسافرين تحديد مواعيد سفرهم عبر التطبيق، مما يقلل من وقت الانتظار في المنفذ.

يساهم التطبيق في تنظيم تدفق المسافرين، مما يجعل العبور أكثر سلاسة.



يتيح التطبيق حجزا سريعا لمن يحتاج إلى السفر العاجل، ما يمنحهم أولوية العبور.

يقدم التطبيق خدمة دعم فني لحل المشكلات التي قد تواجه المسافرين أثناء عملية الحجز أو العبور.

يمكن للمستخدمين متابعة حجوزاتهم والتأكد من مواعيد السفر بكل بساطة عبر التطبيق