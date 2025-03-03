شكرا لقرائتكم خبر عن توجه لإنشاء محطات طاقة شمسية في ثلاث محافظات يمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جرى اليوم الاخد، توقيع محضر اتفاق بين وزارة الكهرباء ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 25 ميجاوات في محافظات أبين، المهرة، والضالع، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وشركة السعدي.

يتضمن المشروع المرحلة الأولى التي ستوفر 10 ميجاوات في أبين، 10 ميجاوات في المهرة، و5 ميجاوات في الضالع.

وصرح وكيل أول وزارة الكهرباء عبدالحكيم فاضل، بأن هذه المشاريع تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق استقرار الطاقة في المناطق المحررة، وأن المناقصة الخاصة بالمرحلة الثانية من المشروع ستعلن قريباً.

وتأتي هذه المشاريع في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة كهرباء مستمرة، حيث تؤثر الانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي على الحياة اليومية للمواطنين.

وتسعى وزارة الكهرباء والطاقة إلى تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة كجزء من خططها للتوسع في مصادر الطاقة البديلة وتخفيف العبء على الشبكة الكهربائية، وتوفير حلول مستدامة لتلبية احتياجات المواطنين.