شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور .. تدفق كبير للمواطنين بعدن عقب هذا الأمر الليلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر عن عودة اغلب محطات تعبئة الغاز بالعاصمة عدن الليلة للعمل

واوضحت المصادر ان عودة محطات الغاز بعدن للعمل تسبب بتدفق كبير للمواطنين إلى الشوارع والازدحام الشديد أمام محطات التعبئة، عقب وقت من تحديد المحطات التي تم تموينها اليوم

هذا و‏صدر تنويه الليلة بخصوص تموين الغاز في عدن وتسعيرته اليوم



موضحاً انه تم تحديد سعر الدبّة سعة 20 لتر من الغاز بـ 8,500 ريال يمني في المحطات التالية:

التواهي:

بوابة النصر

المطاحن

المعلا:

▪️ شمسان

▪️ بلقيس



صيرة:

▪️ صيرة

▪️ البادري

خور مكسر:

▪️ 14 أكتوبر

▪️ العملاق

▪️ المطار

▪️ التوفيق

▪️ النصر

الشيخ عثمان:

▪️ جوفيسكو

▪️ بحر العرب

▪️ الممدارة

▪️ النبراس

▪️ الأنوار

▪️ الملعب

▪️ الأمل

▪️ مجمع الخير

دار سعد:



▪️ السفينة

▪️ الشعلة

▪️ الكُراع

▪️ طيبة

▪️ إكسبرس البساتين

▪️ الشموخ

▪️ أبو تميم

▪️ الإنشاءات

▪️ صافر

▪️ التيسير

▪️ جبل النموذجية

البريقة:

▪️ بئر أحمد

▪️ الشعب

▪️ جاك

▪️ عدن الصغرى

▪️ بن حسن (صلاح الدين)

▪️ القصر

▪️ مثلث الساحل (صلاح الدين)



المنصورة:

▪️ إكسبرس

▪️ الفيحاء

▪️ الحرمين

▪️ التسعين

▪️ بترو غاز

▪️ ميلانو

▪️ عدن

▪️ بندر عدن (إنماء)

▪️ طوفان الأقصى

