شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع شهير : نحن بحاجة إلى معجزة للتخلص من هذا الأمر في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المذيع البارز وديع منصور: ‏نحن بحاجة لمئات المليارات ، وسنوات غير قليلة من أجل تأهيل البنية التحية ، واضاف أيضا : نحتاج لمعجزة للتخلص من الفوضى ، التي يمتاز بها هذا البلد بتفوق .

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