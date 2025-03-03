شكرا لقرائتكم خبر عن في بشرى سارة ...صرف مرتبات فبراير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عن صرف راتب شهر فبراير 2025م لعدد من الجهات الحكومية

واكدت المصادر انه تم صرف المرتبات لموظفي "جامعة ‎شبوة - جهاز الإحصاء في ‎عدن و ‎سقطرى و ‎لحج و ‎أبين و الضالع ووادي وصحراء حضرموت" موضحاً أن عملية الصرف تتم عبر بنك البسيري



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